Stora Enso leidis uue juhi oma ridadest

Puidukontsern Stora Enso teatas, et nõukogu valis uueks juhiks Annica Bresky.

Annica Bresky võtab Soome börsifirma ohjad detsembrist. Foto: Stora Enso

Annica Bresky astub ametisse 1. detsembril, senikaua on tüüri juures senine juht Karl-Henrik Sundström. Annica Bresky on alates 2017. aastast Stora Enso asepresident, kuid Stora Ensos on ta töötanud ka varem, aastatel 2001–2010.