Korteriostjat võib tabada halb üllatus ja suur kahju

Seadus annab koduostuga petta saanud inimesele justkui võimalused ennast kaitsta, aga praktikas on õigust saada keeruline.

Kinnisvarakuulutus, pilt on illustratiivne Foto: Raul Mee, fotograaf

Praegu müüakse kortereid Eesti suuremates linnades hingehinnaga. Eluasemelaen on kohustus, mis võetakse aastakümneteks. Sellepärast pole midagi hullemat, kui avastada sisse kolides, et korteris on olulised varjatud puudused, mis kinnisvara väärtuse hinda tublisti langetavad. Kuigi Eesti seadus ütleb, et varjatud puuduste korral peab müüja puuduse kõrvaldama ning kui asi ikka väga hull on, peab müüja korteri-maja tagasi võtma ja ostuhinna tagastama, siis praktikas jääb ostja sageli kaotajaks pooleks ka panga silmis.