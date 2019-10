Kanepiaktsiad – lõhkenud mull või hea ostukoht?

Kanepifirmade aktsiad on pärast eelmise aasta eufooriat tänavu järsult odavnenud. Foto: Shutterstock

Eelnevatel aastatel heldelt investorite kukruid täitnud kanepiaktsiad on aastaga odavnenud poole võrra. Pikaajalisel investoril ei tasu aga veel püssi põõsasse visata, sest sektorile oodatakse helget tulevikku.

Kanepifirmade majandustulemused on olnud oodatust kehvemad, sektorit on tabanud mitu skandaali ning investorite seas levib pessimism – paljud usuvad, et aktsiad on ikka veel ülehinnatud ning kiire tõus pole õigustatud. Peavalu tekitavad ka pangandusega seotud regulatsioonid.