Investorina lõika kasu maailma megatrendidest

Kuidas panustada megatrendidele, nagu isesõitvad autod, vananev ühiskond või tehnoloogilised läbimurded? Foto: AFP/Scanpix

Hallatavate varade mahult maailma suurim börsil kaubeldavate fondide ehk ETFide fondivalitseja BlackRock tõi juba mõni aeg tagasi termini "megatrendid". Mida need endast kujutavad ja kuidas investorina sellest kõigest kasu lõigata?

Megatrendid on pikaajalised globaalsed trendid, millel on potentsiaal märkimisväärselt muuta seda, kuidas me elame ja töötame. BlackRock eristab megatrende tehnoloogia, sotsiaalsete muutuste, keskkonna ja demograafia alusel. Fondivalitseja on välja tulnud ka rea börsil kaubeldavate fondidega, mille kaasabil on investoritel võimalik neist muutustest ja arengulugudest osa saada.