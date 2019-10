Videovalvesüsteemide tootjad on langenud USA kaubanduspiirangute alla. Foto: Andriy Popov

USA lisas kaubanduse musta nimekirja Hiina ettevõtteid

USA laiendas esmaspäeva õhtul oma kaubavahetuse musta nimekirja Hiina ettevõtetega, mille seas on ka tehisintellektiga tegelevad idufirmad. USA valitsusametnikud ütlesid, et sellel sammul ei ole seost eelseisvate kaubandusläbirääkimistega, kuid turgudel on täna valitsemas suurem ärevus, nii et turuindeksid on üle ühe protsendi miinuses.

Otsus viib USA musta nimekirja 20 Hiina riiklikku julgeolekubürood ning kaheksa firmat, sealhulgas videovalvesüsteeme tootev Hikvision ning näotuvastustehnoloogia valdkonna liidrid SenseTime Group ja Megvii Technology, vahendab Reuters.