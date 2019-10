Populaarse Šiauliu panga kasum on ohus

Šiauliu Bankase finantsjuht Donatas Savickas ja investeerimisüksuse juht Tomas Varenbergas. Foto: Liis Treimann

Eesti investorite seas populaarne Leedu pank tegutseb efektiivselt ja kasumlikult, kuid esile on kerkinud uus risk: aina valjemalt räägitakse poliitringkondades Leedu pankade varade maksustamisest.

Praegu pole aga selge, millisena võib maks seadusesse jõuda. Analüütikute hinnangul on vaatamata riskidele Šiauliu panga aktsia alahinnatud – tõusuruumi on vahemikus 17–36 protsenti. Praegu on pank avatud väikeste ja keskmiste ettevõtete käekäigu riskile, need toovad suure osa kasumist, kuid nüüd on fookusesse võetud ka erakliendid ning kodulaenud. Panga esindajate sõnul valitakse projekte hoolega.