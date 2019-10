Brexiti leppest võidaksid enim pangad, ehitajad ja jaemüüjad

Pärast 2016. aasta Brexiti referendumit on kõige enam väärtus kaotanud Suurbritannia pangandus-, ehitus- ja jaemüügisektor. Foto: Andres Haabu

Suurbritannia aktsiaturud võivad endilt raputada paaria staatusesse sattumise ohu kui London ja Brüssel jõuavad enne 31. oktoobrit kokkuleppele brittide lahkumisplaanis. Bloombergi hinnangul võidaksid enim leppest Ühendkuningriigi pangad, ehitajad ja jaeketid.

Pärast reedest uudist, mille kohaselt on Brexiti kõnelusi saatnud edu, pööravad kõik tähelepanu 17. oktoobril toimuvale Euroopa Liidu tippkohtumisele. Hoolimata sellest, et Brexiti leppe puhul pole veel midagi kindel lõpetas Briti indekaktsia FTSE 250 nädala 4,2% tõusuga, mis on alates 2010. aasta maist parim tulemus.