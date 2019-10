Nordecon hakkab ehitama uut kooli Järvekülla

Nordecon AS ja Rae vallavalitsus sõlmisid peatöövõtulepingu Järveküla alevikku uue põhikooli – Kindluse Kooli ehitamiseks, mis peaks valmima 18 kuuga.

Tulevane uus põhikool Järveküla alevikus. Foto: Ekraanitõmmis

Kooli hoones on suletud netopindala 8772 ruutmeetrit ja sinna mahub õppima 870 last ja 70 õpetajat. Õppehoone on jaotatud kolmeks osaks: 2-korruselise vanema õppeastme mahu ja ühekorruselise algkooli vahel asuvad kooli südameks jäävad fuajee, söökla ning aula koos abiruumidega. Lisaks ehitatakse välja spordihoone esimene etapp netopindalaga 2511 m2, mille juurde rajatakse Rae valla esimene soojenduse ja kunstmurukattega jalgpallistaadion.