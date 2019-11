Dalio: maailm on tasuta rahast hullunud ning kapitalism on katki

Miljardär Ray Dalio sõnul saavad lõdvast rahapoliitikast peamiselt kasu rikkad. Foto: Reuters/Scanpix

Kuulus investor Ray Dalio kirjutas LinkedIni tehtud postituses, et maailm on tasuta rahast hullunud ning süsteem on katki, vahendab Bloomberg.

“Raha saavad sisuliselt tasuta need, kellel on raha ja kelle laenuvõime on piisavalt hea. Need seda raha ei saa, kellel praegu raha ei ole ning laenuvõime on kehv. See suurendab jõukuse ja võimalustega seotud lõhesid,” ütles investeerimisfirma Bdigewater Associatesi asutaja ja miljardär Ray Dalio.