Nordeconi kasum tegi võimsa tõusu

Ehitusettevõte Nordecon andis täna börsile teada headest majandustulemustest, ettevõte käive kasvas 16% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ja oli 2019. a kolmandas kvartalis 71,8 miljonit eurot ja puhaskasum kasvas 29% 3,4 miljoni euroni.

Erinevalt Merko Ehitusest on Nordecon käesoleva aastaga kasvatanud nii käivet kui ka kasumit ning sõuab ehitusturu jahenemise taustal vastuvoolu. Foto: Andras Kralla

Käesoleva aasta üheksa kuuga on ettevõte teeninud 172 miljoni euro suuruse käibe juures 2,8 miljonit euro kasumit. Kuigi käive on kasvanud 3% on kasum tõusnud eelmise aasta 9 kuu seisuga võrreldes lausa 34% ja kasum aktsia kohta on 0,08 eurot, ehk 2 senti rohkem kui aasta tagasi.