Alibaba üksikute päeva ostlemispüha käive juba kümneid miljardeid

Alibaba töötajad ettevõtte peakontori juures üksikute päeva tähistamas. Foto: ALY SONG, Reuters/Scanpix

Hiina e-kaubandushiiglane Alibaba andis teada, et tänane Singles’ Day ehk üksikute päeva allahindluskampaania on toonud esimese üheksa tunniga käibeks juba 23 miljardit, märkides, et see on kaks kolmandikku tema USA rivaali Amazoni eelmise kvartali müügist, kirjutab Reuters.

Alibaba teatel tuli müügi esimene miljard kokku 1 minuti ja 8 sekundiga.