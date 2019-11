Tallinki ridadest lahkus pikaaegne juht

Tallink Hotelsi senine juht Peter Roose. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Ligi 15 aastat Tallinkis erinevatel juhtivatel positsioonidel töötanud Peter Roosel oli täna viimane päev Tallinkis.

Küsimusele, kas talle peaks õnne soovima või on täna Roose jaoks halb päev, kostis Roose, et võib õnne soovida. „Iga lõpp on uus algus.“