Cybertruck lööb laineid

Esmaspäeva hommikul teatas tegevjuht Elon Musk, et ettevõte on saanud üle 200 000 Cybertrucki tellimuse pärast neljapäevast esitlust. Tesla aktsia tõusis uudise peale 4%, vahendab Reuters.

Eelmine neljapäeva esitles Tesla uut elektrisõidukit Cybertruck, mis on tehtud roostevabast terasest ning mille aknad on kuulikindlast klaasist. Vaatamata väidetele, purunes esitlusel mõlemad sõidukiaknad, mille tugevust testiti metallkuuliga. Pärast esitlust teatas osa Wall Streeti analüütikutest, et esitlus ebaõnnestus ning neil on kahtlusi uue auto võimekuses köita masse. Päev pärast esitlus odavnes Tesla aktsia rohkem kui 6%.