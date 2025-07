Tagasi 01.07.25, 15:19 Idufirma: pakume kasutatud arvutit odavamalt kui Big Maci eine Kestlikkuseäris tegutsev iduettevõte GreenDice annab suurfirmade kasutatud, ent endiselt võimekatele seadmetele uue elu. “Me muudame kvaliteetsed arvutid kättesaadavaks madalama hinnaga kui Big Maci eine,” võrdleb ettevõtte tegevjuht Argo Alaniit.

GreenDice'i tegevjuht Argo Alaniit.

Foto: Mai Kroonmäe

GreenDice pakub kvaliteetset kontoritehnikat teenusena edasi Eesti peredele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele. Nende ärimudel võimaldab suurfirmade kasutatud, ent endiselt võimekad seadmed suunata läbipaistva süsteemi kaudu edasi neile, kellele pole uus tehnika taskukohane, räägib saates “Cleantech” GreenDice'i tegevjuht Argo Alaniit

Alaniidu sõnul saab kasutaja seadme kätte 7,9 euro eest kuus ja igal hetkel on võimalik teenus lõpetada. “See ei ole järelmaks, vaid paindlik teenus, kus me vastutame ka toe, paranduse ja andmete turvalise kustutamise eest,” lisab ta.

Idufirma juht selgitab, et nad ei müü seadmeid maha, vaid pikendavad seadmete eluiga läbipaistvas süsteemis. See peaks looma usalduse ja säästma keskkonda. Koostööd tegevale ettevõttele tähendab see mitte vaid rohemainet, vaid ka kindlust, et nende vana tehnika ei jõua sattumuslikult sanktsioonide all olevatesse riikidesse, vaid saab mõõdetavalt kasulikuks.

“Eesti koolid on täis seisvat tehnikat, mida ei osata ega viitsita väärindada,” kirjeldab Alaniit. Ettevõtte eesmärk on jõuda olukorrani, kus igal 7. klassi õpilasel oleks koolis isiklik seade, millega digivõimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Saadet juhib Mart Valner.

