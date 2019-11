Eesti miljonär peab välisinvestoreid kolonisaatoriteks

Tartu ettevõtja ja endine poliitik Neinar Seli, kellele kuulub 100miljoniline äri, peab Eesti ettevõtete IPOdel eelistusi saanud välisinvestoreid kolonisaatoriteks, kes ajavad taga vaid kiiret kasumit.

Ettevõtja Neinar Seli, kes Tartus päikeseparki arendab, ütles Äripäevale, et kui Enefit Green läheks börsile, soovitab ta seda osta, sest taastuvenergia sektoriga alt ei lähe. Foto: Raul Mee

Rääkides Äripäeva raadios oma investeeringutest Tallinna börsil, ütles Seli, et välismaalaste poolt vaadatuna on Eesti turg olnud sõltumata sektorist usaldusväärne ja tootlikkusega on ka hästi. Nad teenivad siin niigi hästi ja kui keegi on ka kaotusi kandnud, siis iseenda rumalusest. Aga riigiettevõtete IPOdel on välisinvestoreid eelistatud ja omad inimesed jäetud tagaplaanile. See on Seli sõnul ebaõiglane.