Iga Boeing 737 Max lennuk kontrollitakse eraldi üle

USA lennuamet FAA andis Boeingule teada, et kaks lennukatastroofi põhjustanud Boeing 737 Max seeria lennukid tuleb enne uuesti õhku lubamist ühekaupa üle kontrollida, kirjutab Wall Street Journal.

Juba kaheksa kuud kasutult seisvad Boeing 737 Max8 lennukid Seattle´is USAs. Foto: Reuters/Scanpix

Lennuameti selline plaan tähendab, et MAX-lendude jätkamine on keerukam ja aeganõudev, kui varem ennustati. Pole selge, kui palju viivitusi niisugune käik põhjustab. Osaliselt sõltub see sellest, kui tõhusalt suudab Boeing maandatud lennukid täielikult ette valmistada ja kui kiiresti suudavad FAA töötajad kontrolli teha.