Insaider jagab salanippe

Stabiilne äri, dividend ja väike kasv – joogitootjate aktsiad on investoreid ikka peibutanud, sel aastal aga on need aktsiad võimsa tõusu teinud. Joogitööstuse insaider annab nõu, kuidas tegelikult aru saada, kas ettevõttel on investori portfelli asja.

Joogitootjate aktsiatel on seljataga võimas aasta: tänavu on suurtest tegijatest enamiku väärtpaberid korraliku tõusu teinud, Nestle aktsia näiteks 30%, maailma suurim õlletootja Anheuser-Busch InBev 23%.