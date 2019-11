Hans H. Luik Linnamäe mõjust poliitikutele: sellist nukuteatrit on hale vaadata

Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik nentis Äripäevale antud intervjuus, et Margus Linnamäe omanduses Postimees Grupi ligi 9 miljoni euro suurune kahjum tuleneb sellest, et erinevate üleostmiste toel üritati agressiivselt ajakirjanduses turuosa suurendada, kriitikat sai ka apteegireformi ümber toimuv.

Hans H. Luik rääkis Äripäevale antud intervjuus Delfi käekäigust, Margus Linnamäe mõjukusest, aga ka Ekspress Grupi ebaõnnestunud IPOst. Foto: Andras Kralla

„Mulle tundub, et ühe osa Postimees Grupi röögatust kahjumist annab see, et nad eelmise juhataja Sven Nuutmanni ajal üritasid turgu puhtaks lüüa ja osta ära parimad ajakirjanikud ning reklaamimüüjad,“ sõnas Luik. Samas nentis Ekspress Grupi suuromanik, et teda Margus Linnamäe tegevus ei sega. „Need ostetud inimesed on tänaseks nagunii juba sealt suures osas lahkunud,“ märkis Luik.