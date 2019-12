Swedbank kaotas Balti aktsiatelt tehingutasud

Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla (paremal) ja Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuht Ott Raidla (vasakul) täna hommikul uudise teatavaks tegemisel. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Alates tänasest pakub Swedbank internetipangas Balti aktsiatega ja Swedbanki Grupi poolt hallatavate fondidega tasuta tehingute tegemise võimalust, selgub Swedbanki pressiteatest.

Lisaks on eraisikutele kuni 30 000 euro ulatuses väärtpaberite hoidmine nüüd haldustasuta. See tähendab, et investeerida saab senisest väiksemate summadega.