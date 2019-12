Kes soetas enim Coopi aktsiaid?

Coop Pank, pangakontor Narva maanteel. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Foto: Andras Kralla/Äripäev

Täna õhtul avaldas Tallinna börs ka Coop Panga aktsiaraamatu. Arvestatava osaluse on soetanud näiteks Oliver Kruuda elukaaslane, maadevahetuse skandaaliga tuntust kogunud Nikolai Stelmach ja ettevõtja Neinar Seli.

Eraisikuna on kõige suurem osalus jätkuvalt Andres Sonnil, kellel on 8,35 miljonit aktsiat, millega on ettevõtjal Coopis 9,33protsendiline osalus. CM Capitalil on 6,16 miljonit aktsiat, osalus kokku 6,89 protsenti. Kõige suurema osalusega on jätkuvalt Coop Eesti, kuhu alla kuuluvad erinevad tarbijate ühistud.