LHV-l on Coop Panga aktsia toetamiseks vabad käed

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel kinnitas Äripäevale, et neil on Coop Panga langusesse vajunud aktsia toetamisel vabad käed, tugiostude tegemisel teavitatakse ka investoreid.

LHV-l on Coop Panga aktsia toetamiseks vabad käed. Foto: Liis Treimann

Pikkeli sõnul tähendab tugiostude tegemise võimalus seda, et LHV-l on Coop Panga aktsia stabiliseerija roll. "Meie näol on turul juures aktiivse ostuhuviga suurem investor, kelle ülemine hinnapiir on 1,15 eurot," sõnas ta.