Föderaalreserv ei taha intresse veel aasta aega muuta

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: EPA

Föderaalreserv teatas täna, et jätab intressid samale tasemele. Keskpank andis märku, et intressid jäävad määramata ajaks samaks, sest majanduskasv on mõõdukas ning töötuse määr madal. See keskkond kestab nende sõnul vähemalt 2020. aasta presidendivalimisteni.

“Meie majanduse väljavaade on jätkuvalt soodne, vaatamata globaalsetele arengutele ja riskidele,” ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell pressikonverentsil. “Me usume, et rahapoliitika suund teenib praegu USA inimesi ning toetab majanduskasvu, tööturgu ja aitab inflatsiooni hoida 2 protsendi lähedal.”