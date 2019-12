Teadlased teavad, kuidas kulutada raha

Teadlased on jõudnud järeldusele, et raha eest saab õnnetunnet suurendada – peab vaid väga täpselt teadma, kuidas oma raha kulutada.

Foto: PA Wire / Scanpix

Ajakirjas Journal of Consumer Psychology avaldatud uurimuse autorid Elizabeth Dunn, Daniel Gilbert ja Timothy Wilson leidsid, et inimesed lihtsalt ei oska oma raha õigesti kulutada. Täpsemalt öeldes ei osata oma raha kulutada nii, et sellest tekiks maksimaalselt kasu õnnetunde suurendamiseks.