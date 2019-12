Börs: turud ootavad uusi impulsse

Pärast nädala alguse rallit on turgudele naasnud punane värv. Kolmapäeva hommikul olid Aasia aktsiaturud valdavalt miinuses.

Tokyo börsikursid. Foto: AP/Scanpix

Euroopas ennustavad futuurid tõusu Prantsusmaa börsile ning Saksamaale ja Suurbritanniasse langust. Börse on olulisel määral toetanud reedene teade, et USA ja Hiina on kaubandusleppe allkirjastamisele väga lähedal.