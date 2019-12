Börs: turud hoiavad rekordtaset

USA aktsiad peatusid pärast nelja päevast rallit, kuid püsisid teisipäeval endiselt rekordtasemetel. Boeingu aktsiate odavnemine rõhus Dow Jones aktsiaindeksi tõusu, pärast seda kui lennukimüüja teatas 737 MAX tootmise lõpetamist.

Wall Streeti tõusu on toetanud osaliselt reedel sõlmitud USA-Hiina kaubandusleping. Teisipäev tõi uudised, et USA tööstuse tootmine tõusis eelmisel kuul prognoositust rohkem. Föderaalreservi andmed näitasid, et General Motorsi tehaste streigi lõpp stimuleeris autode tootmist, toetades töötlevat tööstust. Samuti oli ehitatud eluasemete hulk oodatust suurem, tõustes 12 aasta kõrgemaile tasemele.