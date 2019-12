Investeerimisstrateegia kujundamisel otsi pärituult

Kui sa ei armasta käelist tegevust, näiteks viimistlustöid, võib mõjuda kummalisena, kui üürikorterite soetamine ja haldamine on su portfelli alustala. Foto: Liis Treimann

Missugune on sinu investeerimisstrateegia? Tõenäoliselt tuleb esimesena pähe vastus, mis ühel või teisel kujul sisaldab endas maksimaalselt kõrge tootluse teenimist.

Või ka midagi, mis on seotud soovimatusega raha kaotada. Olgu kuidas on, kuid suure tõenäosusega sisaldab see investeerimisstrateegia endas suuresti vaid finantsilisi aspekte. Enamasti muid aspekte me investeerimisstrateegiasse kirja ei pane. Samuti ei murra me ülemäära pead täiendavate tahkude üle seda strateegiat kujundades ja luues. Soovin seda teemat pisut rohkem avada ja anda soovitusi, kuidas ning millele oma investeerimisstrateegiat paika pannes mõelda.