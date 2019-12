Investorite taskud täitusid – parimad turud tõusid ligi poole võrra

Kuigi börsiaasta lõpuni on minna rohkem kui nädal, siis praeguste andmete järgi võtavad kindla võidu kaks riiki.

Thessaloníki jõuluturg: Kreeka investoritel on, mida tähistada. Foto: Imago/Scanpix

Maailmas leiab esikohalt – kui õnnetu saatusega Venezuela börs välja arvata (börs tõusis +3970%, aga see tulemus on saavutatud riigis toimuva hüperinflatsiooni tõttu) – üllatuslikult Kreeka. Sealne börs on Reutersi andmete järgi tõusnud tervelt 48%. Sealse indeksi parimad on olnud Bank of Piraeus, mis on tänavu investoritele toonud 256% tootlust, ning Attica Bank lisas investorite kontole raha 255% jagu. Paremuselt kolmas ettevõte oli Public Power, +215%.