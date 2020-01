Börs: turud jätkavad tõusu

Aasta esimesel kauplemispäeval avanesid peamised börsindeksid USAs teisipäevasest sulgemishinnast kõrgemal. Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq Composite kauplevad paarkümmend punkti allpool oma eelmisel neljapäeval tehtud rekordidest.

Eile teatas Hiina keskpank, et vähendab Hiina pankade reservraha kriteeriumeid, et elavdada Hiina majandust. Alates 2018. aastast on see kaheksas kärpimine. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli Hiina majanduskasvuks 6%, mis viimati oli nii madal 1992. aastal.