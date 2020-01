Metsatulekahjude suits varjutab Sydney börsi

Miljoneid hektareid metsa ja kümneid miljoneid loomi hävitanud hiigeltulekahjude mõju on hakanud jõudma ka Austraalia aktsiabörsile.

Sydney ülikooli teadlaste konservatiivsel hinnangul on tuli põhjustanud kuni 480 miljoni looma, linnu ja roomaja surma. Hävinud on ka farmerite istandused ja põllud, mis viis langusse mitu Austraalia börsiettevõtet. Foto: AFP / Scanpix

Sügisel alanud tulekahjudes on praeguseks hukkunud 25 inimest. Loodusele tekitatud kahju on palju suurem: tuli on hävitanud metsa ja taimestiku kümnel miljonil hektaril ehk peaaegu sama suurel alal kui Eesti ja Läti kokku.