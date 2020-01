Amazon langes kriitikatule alla

Austraalia metsapõleng Foto: Scanpix

Kaubandushiid Amazon langes kriitikatule alla, sest ettevõte annetas Austraalia metsapõlengutega võitlemiseks liiga vähe raha.

Ettevõtte juht Jeff Bezos kirjutas eile Instagrami postituses, et annetas miljon Austraalia dollarit põlengutega võitlemiseks. USA dollaritesse ümber arvutatuna on see umbes 690 000.