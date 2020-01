Eesti investorite lemmikfirma juhid asusid aktsiaid müüma

Viimastel nädalatel on Leedu Siauliu Bankasega tehtud mitu suuremat tehingut. Kui ostjate poolel on olnud fondid, siis müüjateks on panga juhtfiguurid.

Foto: Verslo Zinios

Eesti investorite seas ülipopulaarse Siauliu Bankase nõukogu esimees Arvydas Salda müüs möödunud nädalal kahe tehinguga pool miljonit aktsiat kogusummas enam kui veerand miljonit eurot. Samuti on müügilainel teine nõukogu liige, Jonas Barkus, kes samuti kahe tehinguga loobus 59 316 aktsiast kogusummas 30 841 eurot.