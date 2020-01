Hiina sealihatoodang tuli 16 aasta väikseim

Foto: Erik Prozes

Hiina sealihatoodang tuli 2019. aastal viimase 16 aasta väikseim, sest riiki tabanud sigade Aafrika katk tappis miljoneid sigu, kirjutab Äripäeva teemaveeb Põllumajandus.ee.

Hiina, kes on nii nii maailma suurim tootja kui ka tarbija, tootis mullu 42,55 miljonit tonni sealiha. Seda on 21 protsenti vähem kui 2018. aastal ning see on kõige väiksem näitaja alates 2003. aastast, selgub Hiina statistikaameti andmetest.