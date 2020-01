Amazon soovib inimeste käed muuta krediitkaartideks

Amazoni tegevjuht Jeff Bezos. Foto: AFP

Amazon töötab tehnoloogia kallal, mis võimaldaks klientidel oma krediitkaardi infot käega ühendada. See võimaldaks peopesaga poodides makseid teha, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Wall Street Journalile.

Amazoni projekt on alles varajases staadiumis, aga väidetavalt tehakse koostööd ka Visaga ning terminalid on testimisel. Projekti on arutatud ka Mastercardi, JPMorgan Chase’i, Wells Fargo ja Synchrony Financialiga.