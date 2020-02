LHV pöörane tõus tegi Lõhmusest börsi rikkaima mehe

Möödunud aastal napilt neljandale kohale tulnud Rain Lõhmus läks tänu LHV aktsia tugevale tõusule konkurentidest mööda ning pälvib Tallinna börsi rikkaima insaideri tiitli.

Rain Lõhmus Foto: Andras Kralla

Kui otsida Tallinna börsi suuremate rahaliigutajate edu valemit, siis joonistub välja muster: loo edukas firma. Vii see börsile siis, kui selle sisse on veel kasvu jäänud. Jäta endale sellest suur tükk. Oota turu tõusu.