Sass Henno õpetab Vargamäe trikki: kuidas osta 7000 euroga krunt ja müüa see 30 000 euroga

Sass Henno kõige tulusam äri on pelmeeniäri. Foto: Raul Mee

Kirjaniku ja ettevõtja Sass Henno kõige tulusam ja ka kõige tülikam investeering on kinnisvara valdkonnast, kuid tähtsaim on talle hoopis Sassi pelmeeniäri, sest seda tehes on endal ka päriselt lõbus.

Sass Henno ütles täna investor Toomase konverentsil lavale astudes, kuidas tema meelest on naljakas, et Äripäev teda esinema kutsus – mõelge ise, kirjanik ja räägib rahast. „Ma pole selles kunagi eriti hea olnud, aga loodan, et kuulete midagi, mis paneb mõtte teistpidi liikuma,“ ütles ta.