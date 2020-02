„Mul kukub Kalamaja korterihindasid vaadates suu lahti“

„Jah, Tallinnas on korterite hinnad ületanud eelmise buumi tipphetked, kuid ka keskmine palk on kõrgem. Seega tuleb arvestada, et statistika on nagu bikiinid ehk see, mida ta pakub, on küll kujundlik ja geniaalne, aga see, mida ta varjab, on palju olulisem,“ rääkis Viljar Arakas täna investor Toomase konverentsil. Foto: Raul Mee