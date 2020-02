Coop Panga aktsia võttis rekordi sihikule

Täna hommikul tõusis Coop Panga aktsia 1,1%. Pisut veel ja aktsiat IPOl märkinud investorid jõuavad investeeringuga nulli.

Coop Panga juht Margus Rink jälgib esimesel kauplemispäeval aktsia hinda Foto: Liis Treimann

Aktsia kauples ennelõunal 1,148 euro tasemel, märkimishinnaks oli 1,15 eurot. Oma esimest kauplemispäeva detsembris alustas aktsia 1,01 euro tasemelt ehk algselt aktsiat märkinud investorid said kohe 12% kaotust. Kahe kuu vältel on aktsia aga järk-järgult ülespoole rühkinud ning nüüd on märkimishind käeulatuses.