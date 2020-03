Börs: USA aktsiaturud rohelises

USA aktsiaturud alustasid nädalat tõusuga lootuses, et keskpangad ülemaailmselt sekkuvad majanduse käekäiku, pakkudes lisastiimuleid, et vähendada koroonaviiruse mõju maailmamajandusele.

S&P 500 ületas 3000 punkti piiri, tõustes rohkem kui 2,3% turgude avanemisel. Kõik S&P 500 sektorid kerkisid rohkem kui 1,2%. Turgude tõusule andis hoogu teada, et G7 finantsministrid peavad teisipäeval videokonverentsi, et arutada viise kuidas reageerida koroonaviiruse mõjust majandusele. Lisaks leidsid investorid toetust keskpankadelt. Jaapani ning Inglismaa keskpangad teatasid, et nad on valmis pakkuma lisastiimuleid nii majandusele kui kapitaliturgudele.