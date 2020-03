Börsid on taas rohelised

Shanghai börsi töötaja on selga pannud kaitseülikonna. Foto: Reuters/Scanpix

Börsidel eelmise nädala langusest praegu märke pole, Aasia börsid on rohelises ja futuurid ennustavad Euroopa börsidele tõusu.

Börsidele on positiivsust süstinud ootus, et keskpangad on valmis järjekordselt toetavate meetmetega appi tulema. Euroopa börsidel ennustavad tõusu nii Londoni, Frankfurdi kui ka Pariisi indeksid.