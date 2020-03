Börsivärinad raputavad pensionifonde

Kaupleja New Yorgi börsil. Foto: AFP/Scanpix

Börsid on viimastel nädalatel koroonahirmus vappuma asunud, pihta on saanud ka pensionikogujate raha.

Alates aasta algusest on USA S&P 500 indeks kaotanud enam kui 3% oma väärtusest, veel hullemas seisus on Euroopa Stoxx 600 indeks, mis kaotas tubli 7%. Vahepeal jõudsid aktsiad veelgi suuremas languses ära käia, kuid viimastel päevadel on kergelt taastutud. Kõik see on mõjutanud ka Eesti II samba pensionifonde.