USAs on karuturust puudu vaid pool protsenti

Vähemalt 20protsendilist langust eelmisest tipust kutsutakse karuturuks. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturgude pulliturg on olnud ajaloo pikim. Esmaspäevase languse ajal tekkis paljudel küsimus, kui kaua saab see jätkuda.

Karuturgu defineeritakse kui 20protsendilist langust eelmisest tipust. USA aktsiaturud on juba langenud vähemalt 10 protsenti, mida kutsutakse korrektsiooniks. Kus kauplevad aktsiaindeksid praegu ja kui suurt langust on vaja, et indeksid jõuaksid karuturule?