Ühendkuningriigi optimismisüst oli lühikese mõjuga

Ühendkuningriigi keskpank üllatas investoreid ja pani turud tõusma, kuid mõne tunni pärast kippusid peamised Euroopa aktsiaindeksid allapoole suunduma. Foto: Shutterstock

Euroopa aktsiaturud on täna veidi tõusnud, sest Ühendkuningiigi keskpanga erakorraline intressilangetus sisendas investoritele optimismi, kirjutab Financial Times.

Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks tõusis päeva esimese pooles koguni 2 protsent, FTSE 100 indeks lisas 0,8 protsenti. Turud reageerisid tõusuga pärast seda, kui Ühendkuningriigi keskpank teatas, et see vähendab intressimäära poole protsendipunkti võrra, 0,25 protsendini, ning võttis kasutusele hulgaliselt meetmeid, et takistada ettevõtete krediidikanalite kokkukuivamiast.