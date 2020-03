USA Föderaalreserv Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Föderaalreserv tegi likviidsussüsti võlakirjaturule

Neljapäeva õhtul võttis USA keskpangana tegutsev Föderaalreserv ette teatud sammud, et vähendada USA riigivõlakirjade kauplemise juures ette tulnud likviidsusprobleeme. Föderaalreserv suurendades USA valitsuse võlakirjade tugioste, kirjutab Bloomberg.

Föderaalreservi New Yorgi pank teatas, et teatud sammudega tullakse appi, et leevendada tavapäratuid likviidsusprobleeme riigivõlakirjade finantseerimise turul, mis on seotud koroonaviiruse puhanguga. Praegust Föderaalreservi igakuist ostuprogrammi, kus ostetakse 60 miljardi dollari eest võlakirju, laiendatakse erineva tähtajaga valitsuse võlakirjadele, et kokku sobituda võlakirjade väljastamise programmi vajadustega.