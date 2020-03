Euroopa vastab viiruseohule rahatrükiga

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde selgitab keskpanga otsuseid täna kell 15.30. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa majandust ohustavale koroonaviiruse puhangule vastab Euroopa Keskpank uue rahatrükiga, intressimäärad jäävad esialgu senisele tasemele.

Finantsvarade ostuks lisatakse sel aastal 120 miljardit eurot, lisaks on nõutud, et suur osa võlakirjadest, mida kokku ostetakse, tuleb erasektorist. Koos juba kehtiva varaostuprogrammiga peab see keskpanga nõukogu hinnangul tagama soodsad finantseerimistingimused ka kõrgendatud ebakindlusega ajal, seisab keskpanga teates.