Paanikamüüjad börsil on samad, kes poes viimast WC-paberirulli krabavad

Need, kes ei püüa kriisi ootuses raha majandusest ära tõmmata, saavad reeglina preemiaks parema pikaajalise tootluse, rääkis Tuleva asutaja Tõnu Pekk. Läbi erinevate kriiside regulaarselt turgudele panustada on pikaajaliselt kõige tulusam strateegia. Foto: Davor Puklavec /Scanpix

Kõige pakilisemad küsimused, mida investorid praegu esitavad, on, kas põhi juba paistab aktsiaturgudel ning kas tulemas on uus majandussurutis. Arvatakse, et praegune kriis on „kõikide kriiside ema“, mis olevat hullem kui eelmised kriisid.