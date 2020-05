Optimism naaseb: USA börse võib tabada esmapakkumiste laine

Pärast märtsikuist madalseisu on küll USA turud hakanud vaikselt taastuma, kuid Wall Streeti investorid soovivad näha uue kapitali sisenemist turule, mis kiirendaks taastumist. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi koroonaviirus möllab endiselt Ühendriikides, eeldavad analüütikud, et lähikuudel võib Wall Street’il toimuda hulgaliselt börsile tulekuid.

Praegu on juba kuus ettevõtet teatanud, et soovivad järgmise kahe nädala jooksul korraldada enda osakute esmapakkumise ehk IPO. Näiteks on uute tulijate seas kasutatud autode müüa Vroom, finantstehnoloogia ettevõte Shift4 Payments ja Financial Timesiga suhelnud pankurite sõnul on veel mitmed suurfirmad nagu näiteks Warner Music ja supermarketite kett Albertsons plaanimas aktsiaemissiooni.