Saksamaa turg veab Euroopa tõusu

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud olid esmaspäeval tõusuteel, sest riigid on oma majandusi avamas ning loodetakse, et stimuleerimismeetmeid laiendatakse, vahendab Reuters.

Euroopa aktsiaid koondav Stoxx 600 on täna tõusnud 0,9 protsenti, 343 punktini. Kõige paremini on täna läinud Saksamaa aktsiaturul, mis on tõusnud 2 protsenti. Seda vaatamata asjaolule, et esimeses kvartalis langes riigi majandus 2,2 protsenti. Prantsusmaa CAC 40 indeks tõusis 1,4 protsenti. Suurimate riikide aktsiaturgudest oli ainuke langeja Suurbritannia.