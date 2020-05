Alibaba tuleb koroonakriisist välja suure võitjana

Alibaba on koroonaviiruse kriisist välja tulemas suure võitjana, sest see võimaldab ettevõttel oma äri agressiivselt laiendada, kirjutab Reuters.

Kuigi paljude ettevõtete jaoks on kriis valulik, on Alibaba internetipoe külastuste arv järsult kasvanud ning nõudlus suurenenud. Näiteks on väga hästi läinud ettevõtte toidu kohaletoimetamise teenusel. Kohalikud ametivõimud on pöördunud Alibaba pilveteenuste äri poole, et nad looksid inimeste tervist jälgivaid rakendusi.