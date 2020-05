Novaturas lükkas laenumaksed edasi

Novaturas. Foto: Judita Grigelytė

Leedu reisifirma Novaturas teatas, et on leppinud Luminori pangaga kokku, et pikaajaliste laenude maksed lükatakse edasi sügisesse.

31. märtsil teatas Novaturas, et ettevõte on Luminorilt võtnud 6 ja 8 miljoni euro suuruse laenu.