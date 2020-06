Valuutakursid liiguvad Eesti ettevõtja jaoks soodsalt

Rootsi kroon, Austraalia dollar, Shveitsi frank ja Hiina jüaan. Foto: Andras Kralla

Euro, USA dollari, Rootsi ja Norra krooni viimaste kuude liikumised on Eesti ettevõtjate jaoks väga soodsad. Valuutaturg liigub viimastel kuudel aktsiaturgudega ühes rütmis.

Hiinast toodud kaubad, mille eest makstakse dollarites, muutuvad odavamaks. See võimaldab sisendhindade pealt kokku hoida. Eksport Rootsi ja Norrasse on aga konkurentsivõimelisem, sest mõlema riigi valuutad on eurosse tugevnenud. Eesti kaubad muutuvad sealse tarbija jaoks eurodes soodsamaks.